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Ünlü oyuncu Çiğdem Batur'un havuz keyfi...

Ünlü oyuncu Çiğdem Batur'un havuz keyfi... İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Çiğdem Batur'un havuz keyfi...

Çiğdem Batur, Fethiye'ye gitti.

Ünlü oyuncu Çiğdem Batur'un havuz keyfi...

Oyuncu, havuz keyfi yaptı.

Ünlü oyuncu Çiğdem Batur'un havuz keyfi...

Batur, o anları Instagram'dan paylaştı.

Ünlü oyuncu Çiğdem Batur'un havuz keyfi...
Oyuncu, kırmızı mayo tercih etti.

Ünlü oyuncu Çiğdem Batur'un havuz keyfi...
Batur'a beğeni yağdı.

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