 Ünlü oyuncu Çağlar Ertuğrul 'Kalpazan' için tepetaklak durdu!

Show TV’de ekranlara gelecek, yapımcılığını Saner Ayar’ın, yapımını O3 Medya’nın üstlendiği Pazartesi akşamı yayına girecek dizi "Kalpazan"ın başrol oyuncularından Çağlar Ertuğrul, canlandırdığı karakter için vincin ucunda havada tepetaklak durdu.

İstanbul’da hurdalıkta çekilen sahne için yoğun güvenlik önlemleri alındı. Otomobilin içine özel bir ekip tarafından demir konstrüksiyon kafes düzeneği yaptırıldı. Yine yoğun önlemler kapsamında özel güvenlik kemerleriyle Ertuğrul, doğrudan bu demir kafese bağlandı. Sonrasında vinç ile bu demir kafese bağlı olan oyuncu otomobil ile yukarı çekildi.

Mümkün olduğunca hızlı şekilde tamamlanan çekimler için ambulans ve sağlık ekipleri sette hazır bulundu.

Otomobilde tepetaklak olan Çağlar Ertuğrul, ilk kez deneyimlediği bu sahneyi ekranda görmek için izleyiciler kadar sabırsızlandığını şu sözlerle belirtti; “Çok profesyonel bir ekiple olağanüstü önlemlerle çekildi. Okurken de çok eğlendiğim bir sahne idi. Çekerken de çok eğlendik. Umarım ekran başında izleyenlere de bu duyguyu geçirebiliriz.’

Güçlü isimleri, etkileyici hikayesi ile Kalpazan Pazartesi saat 20.00’de Show TV’de başlıyor.

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