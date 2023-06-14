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Ünlü oyuncu Çağla Demir sezonu Doha'da açtı

Ünlü oyuncu Çağla Demir, yaz sezonunu Doha'da açtı. İşte haberin detayları...

Ünlü oyuncu Çağla Demir sezonu Doha'da açtı

Kara Sevda dizisiyle yıldızı parlayan Çağla Demir, yaz sezonunu Katar'ın başkenti Doha'da açtı.

Ünlü oyuncu Çağla Demir sezonu Doha'da açtı
Oyuncu, kumsalda bikinili paylaştığı kareleri Instagram'dan paylaştı.

Ünlü oyuncu Çağla Demir sezonu Doha'da açtı
Demir, pozlarını Instagram'ın hikaye bölümünden paylaştı.

Ünlü oyuncu Çağla Demir sezonu Doha'da açtı
Oyuncunun, güzelliği ve düzgün fiziği beğeni topladı.

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