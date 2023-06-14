Ünlü oyuncu Çağla Demir sezonu Doha'da açtı

Kara Sevda dizisiyle yıldızı parlayan Çağla Demir, yaz sezonunu Katar'ın başkenti Doha'da açtı.



Oyuncu, kumsalda bikinili paylaştığı kareleri Instagram'dan paylaştı.



Demir, pozlarını Instagram'ın hikaye bölümünden paylaştı.



Oyuncunun, güzelliği ve düzgün fiziği beğeni topladı.

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