 Ünlü oyuncu Büşra Pekin zatürre bile oldu! Kolunda iğneyle geziyor

Büşra Pekin, Nişantaşı City's'de görüntülendi.



Hastalandığını söyleyen oyuncu, "Zatürre oldum. Tedavim bitmek üzere...

Zatürreyken bile film çektim. Şimdi iyiyim" dedi.

Pekin, tarzıyla dikkat çekti.

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