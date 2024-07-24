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Ünlü oyuncu Büşra Pekin zatürre bile oldu! Kolunda iğneyle geziyor

Ünlü oyuncu Büşra Pekin zatürre bile oldu! Kolunda iğneyle geziyor. İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Büşra Pekin zatürre bile oldu! Kolunda iğneyle geziyor

Büşra Pekin, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Ünlü oyuncu Büşra Pekin zatürre bile oldu! Kolunda iğneyle geziyor
Hastalandığını söyleyen oyuncu, "Zatürre oldum. Tedavim bitmek üzere...

 Ünlü oyuncu Büşra Pekin zatürre bile oldu! Kolunda iğneyle geziyor

Zatürreyken bile film çektim. Şimdi iyiyim" dedi.

 Ünlü oyuncu Büşra Pekin zatürre bile oldu! Kolunda iğneyle geziyor

Pekin, tarzıyla dikkat çekti.

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