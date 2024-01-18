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Ünlü oyuncu Burcu Biricik anne oluyor

Ünlü oyuncu Burcu Biricik anne oluyor... İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Burcu Biricik anne oluyor

Magazin Jokeri'nin haberine göre; Burcu Biricik 3.5 aylık hamile bir kız çocuğu olucak.

Ünlü oyuncu Burcu Biricik anne oluyor
Biricik, 2016 yılında Emre Yetkin ile evlenmişti.

  Ünlü oyuncu Burcu Biricik anne oluyor

Biricik son olarak 'Camdaki Kız'da rol almıştı.

 

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