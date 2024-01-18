  Ünlü oyuncu Burcu Biricik anne oluyor

Magazin Jokeri'nin haberine göre; Burcu Biricik 3.5 aylık hamile bir kız çocuğu olucak.



Biricik, 2016 yılında Emre Yetkin ile evlenmişti.

Biricik son olarak 'Camdaki Kız'da rol almıştı.

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