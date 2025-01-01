 Ünlü oyuncu Bülent Şakrak yeni yılda aşkını ilan etti!

Bülent Şakrak, 2025'in ilk dakikasında aşkını ilan etti.Oyuncu, sekiz yıllık eşi Ceyda Düvenci'den boşandıktan sonra Esra Akpınar ile aşkını ilan etmişti.

Kısa sürede ayrılan çiftten Şakrak, yeni yıla aşkıyla girdi. Şakrak, Burcu Kirman'a kaptırdı. Alaçatı'da sevgilisiyle fotoğrafını yayınlayan Şakrak, "2025'e biz girdik Allah arttırsın, sofrayı kuran kaldırsın" dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.