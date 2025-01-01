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Ünlü oyuncu Bülent Şakrak yeni yılda aşkını ilan etti!

Ünlü oyuncu Bülent Şakrak yeni yılda aşkını ilan etti! İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Bülent Şakrak yeni yılda aşkını ilan etti!

Bülent Şakrak, 2025'in ilk dakikasında aşkını ilan etti.Oyuncu, sekiz yıllık eşi Ceyda Düvenci'den boşandıktan sonra Esra Akpınar ile aşkını ilan etmişti.

 Ünlü oyuncu Bülent Şakrak yeni yılda aşkını ilan etti!

Kısa sürede ayrılan çiftten Şakrak, yeni yıla aşkıyla girdi. Şakrak, Burcu Kirman'a kaptırdı. Alaçatı'da sevgilisiyle fotoğrafını yayınlayan Şakrak, "2025'e biz girdik Allah arttırsın, sofrayı kuran kaldırsın" dedi.

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