 Ünlü oyuncu Bige Önal kendisini denizkızına benzetti

Ünlü oyuncu Bige Önal'dan deniz kenarında pozlar geldi.

Aras Bulut İynemli ile sürpriz bir şekilde ayrılan oyuncu, kendisini deniz kızına benzetti.



Önal'a beğeni yağdı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.