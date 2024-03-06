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Ünlü oyuncu Berna Laçin ameliyat oldu! Sağlık durumu hakkında açıklama yaptı

Ünlü oyuncu Berna Laçin ameliyat oldu! Sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Berna Laçin ameliyat oldu! Sağlık durumu hakkında açıklama yaptı

Berna Laçin, ameliyat olduğunu açıkladı.

Ünlü oyuncu Berna Laçin ameliyat oldu! Sağlık durumu hakkında açıklama yaptı
Oyuncu, ameliyat sonrası Instagram'dan takipçilerini bildirdi.

Ünlü oyuncu Berna Laçin ameliyat oldu! Sağlık durumu hakkında açıklama yaptı
Laçin, "Prof.Dr. Azmi Hamzaoğlu geldi ve hocamız durumu şöyle açıkladı: "Ameliyat 9 saat sürdü ve çok zor bir ameliyattı, sırtta, omurlar arasından çıkan disk omurilik zarını yırtmış ve içeri batmış, aşırı kemikleşmiş, karşısında da benzer bir disk daha çıkmış o yüzden ameliyat çok uzun sürdü. Onları temizleyip aldık, üç omura toplam altı tane vida yerleştirip plaka ile kapattık. Çok çok nadir gözüken bir vaka, bunu ders olarak da okuttacağız. Omuriliğin kendini tamir etmesi için bir hafta-on gün hastanede yatağa bağlı kalacak, hiç kalkmayacak, kendini iyice tamir etsin ondan sonra oturtup yürütürüz. Ameliyat çok başarılı geçti, yürümen mucize zaten o halde bu kadar süre nasıl idare ettin o ayrı hikaye... Not: Fotoğrafta Azmi Hocamızın yanındaki kişi de daha önce Azmi Hocamızın mucizesi ile yıllar önce çok büyük bir trafik kazasında boynundan onura paramparça olan canım arkadaşım Tuğba... Yine Azmi Hocanın mucizesi ile o fotoğrafa ayakta katılacağım günü bekliyorum. Arayan soran tüm dostlara çok teşekkür ediyorum. Ziyaretçi kabulünden Azmi hoca pek hoşlanmıyor.
Yanımda olduğunuzu biliyorum. Kendimi çok iyi hissediyorum. İyi günlerde buluşmak üzere." diye yazdı.

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