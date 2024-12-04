 Ünlü oyuncu Berk Oktay tanınmayacak halde! Rolü için 20 kilo aldı

Berk Oktay, 'Harman Yeri' dizisinde pehlivan Hamza Bozbey karakterine hayat veriyor.



Oyuncu, rolü için 20 kilo aldı.

Oktay'ın güreş sahnelerindeki

fotoğrafları ortaya çıktı.

Oyuncunun, kilolarıyla dikkat çekti.

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