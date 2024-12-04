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Ünlü oyuncu Berk Oktay tanınmayacak halde! Rolü için 20 kilo aldı

Ünlü oyuncu Berk Oktay tanınmayacak halde! Rolü için 20 kilo aldı. İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Berk Oktay tanınmayacak halde! Rolü için 20 kilo aldı

Berk Oktay, 'Harman Yeri' dizisinde pehlivan Hamza Bozbey karakterine hayat veriyor.

Ünlü oyuncu Berk Oktay tanınmayacak halde! Rolü için 20 kilo aldı
Oyuncu, rolü için 20 kilo aldı.

 Ünlü oyuncu Berk Oktay tanınmayacak halde! Rolü için 20 kilo aldı

Oktay'ın güreş sahnelerindeki

 Ünlü oyuncu Berk Oktay tanınmayacak halde! Rolü için 20 kilo aldı

fotoğrafları ortaya çıktı.

 Ünlü oyuncu Berk Oktay tanınmayacak halde! Rolü için 20 kilo aldı

Oyuncunun, kilolarıyla dikkat çekti.

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