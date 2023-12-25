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Ünlü oyuncu Bennu Yıldırımlar dört saatte 25 yıl yaşlandırıldı

Ünlü oyuncu Bennu Yıldırımlar dört saatte 25 yıl yaşlandırıldı. İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Bennu Yıldırımlar dört saatte 25 yıl yaşlandırıldı

Show TV’nin yeni dizisi, yapımını Most Production’ın, yapımcılığını Murat Can Oğuz’un üstlendiği “Arak”ın başrol oyuncularından Bennu Yıldırımlar kendisine yapılan yaşlandırma makyajı ile herkesi şaşırttı.

 Ünlü oyuncu Bennu Yıldırımlar dört saatte 25 yıl yaşlandırıldı

21 Aralık en uzun gecede Show TV’de yayına giren iddialı dizi Arak konusu kadar oyuncularıyla da dikkatleri çekti.

Ünlü oyuncu Bennu Yıldırımlar dört saatte 25 yıl yaşlandırıldı
Arak’ın Sema Sultan’ı Bennu Yıldırımlar ise kendisine uygulanan yaşlandırma makyajı ile konuşuldu.

 

Ünlü oyuncu Bennu Yıldırımlar dört saatte 25 yıl yaşlandırıldı
Gila Benezra’nın bizzat yaptığı yüz, el ve boynuna yapılan makyaj 4 saat sürüyor. Yıldırımlar, bu işlem sonrası 25 yaş yaşlandırılıyor. Bu anları hatıra olarak çektiren oyuncu setteki arkadaşları ile objektiflere poz verdi.

 

 

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