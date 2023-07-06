Ünlü oyuncu Batuhan Karacakaya sevgilisiyle el ele görüntülendi

Geçtiğimiz aylarda şiddet iddiaları ile gündeme gelen Batuhan Karacakaya, önceki gün Galataport'da bir hanımefendi ile birlikte görüntülendi.



El ele yürüyen çift, gazetecilerin kendisini çekmesi ile birbirinden uzaklaşsa da görüntülenmeye engel olamadılar. Hızlıca bir mekana giriş yapan Karacakaya ve sevgilisi, sorulara yanıt vermeden ortadan kayboldular.

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