Ünlü oyuncu Başak Güröz evlendi

Ünlü oyuncu Başak Güröz, dünyaevine girdi.



Oyuncu, düğünden kareleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.



Çifte mutluluk mesajı yağdı.

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