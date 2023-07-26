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Ünlü oyuncu Başak Güröz evlendi

Ünlü oyuncu Başak Güröz evlendi ve düğün fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Başak Güröz evlendi

Ünlü oyuncu Başak Güröz, dünyaevine girdi.

Ünlü oyuncu Başak Güröz evlendi
Oyuncu, düğünden kareleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Ünlü oyuncu Başak Güröz evlendi
Çifte mutluluk mesajı yağdı.

Ünlü oyuncu Başak Güröz evlendi

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