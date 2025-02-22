 Ünlü oyuncu Başak Gümülcinelioğlu'nun radikal değişimi olay oldu!

Başak Gümülcinelioğlu, radikal imaj değişikliğiyle gündeme bomba gibi düştü.

Yıllardır uzun ve kızıl saçıyla bilinen Gümülcinelioğlu,

yeni tarzıyla takipçilerini şaşırttı.

Oyuncunun değişimi sosyal medyada büyük ilgi görürken, "Her haliyle güzel" dedirtti!

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