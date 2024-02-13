  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Ünlü oyuncu Banu Alkan evlendiğini açıkladı

Ünlü oyuncu Banu Alkan evlendiğini açıkladı. İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Banu Alkan evlendiğini açıkladı

Oyuncu ve şarkıcı Banu Alkan (65), Evrim Akın ile Ev Gezmesi programında 2 yıldır birlikte olduğu Kemal Yıldız ile evlendiğini açıkladı.

Ünlü oyuncu Banu Alkan evlendiğini açıkladı
Banu Alkan, "Kemal beni çok kıskanıyor. Dekolteye kızmaz çünkü çok medeni. 2 yıldır birlikteyiz. Bebek'te bir restoranda otururken gelip yanıma oturmak istedi. Önce cesaretine çok şaşırdım, sonra yakışıklılığını görünce kabul ettim. Ben pısırık adam sevmem. Kemal'i tanımasaydım bu dünyadan gerçek bir erkek tanımadan göçüp gitmiş olacaktım" dedi.

 Ünlü oyuncu Banu Alkan evlendiğini açıkladı

Evlendiğini programda açıklayan Alkan, parmağındaki alyansı göstererek, "Evlendik, düğünü sonra yapacağız. Bunu da ilk kez buradan duyurmuş olayım. Sonra Paris'e gider, bir düğün daha yaparız" diye konuştu.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Erkan Özerman hayatını kaybetti
  Gündem

Erkan Özerman hayatını kaybetti

Nükhet Duru podyumda boy gösterdi
  Magazin

Nükhet Duru podyumda boy gösterdi

Waldorf Astoria, Waldorf Astoria Seychelles Platte Island’ın Açılışıyla Seyşeller'e Giriş Yapıyor
  Hayatın İçinden

Waldorf Astoria, Waldorf Astoria Seychelles Platte Island’ın Açılışıyla Seyşeller'e Giriş Yapıyor

Didem Soydan kendisini aldatan sevgilisinden aldığı intikamla şok etti!
  Magazin

Didem Soydan kendisini aldatan sevgilisinden aldığı intikamla şok etti!

Hazal Kaya ve Ali Atay'ın kızı Süreyya bir yaşına girdi
  Magazin

Hazal Kaya ve Ali Atay'ın kızı Süreyya bir yaşına girdi

FOX'un ismi NOW oldu! Tanıtımda Çağatay Ulusoy detayı şok etti!
  Magazin

FOX'un ismi NOW oldu! Tanıtımda Çağatay Ulusoy detayı şok etti!