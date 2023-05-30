Ünlü oyuncu Azra Akın'ın yeni imajı gündem oldu

2002 yılında Dünya Güzeli seçilen Azra Akın, imajını değiştirdi. Atakan Koru ile 2017'de nikah masasına ve 5 yaşında Demir adında oğlu bulunan oyuncu, saçını kestirdi.



Hollanda'ya giden Akın, yeni halini Instagram'dan paylaştı.



Oyuncu, "Yeni saç modelimi nasıl buldunuz?" diye sordu.



Akın, kısa sürede yüzlerce yorum aldı.

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