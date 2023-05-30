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Ünlü oyuncu Azra Akın'ın yeni imajı gündem oldu

Ünlü oyuncu Azra Akın'ın yeni imajı gündem oldu. İşte haberin detayları...

Ünlü oyuncu Azra Akın'ın yeni imajı gündem oldu

2002 yılında Dünya Güzeli seçilen Azra Akın, imajını değiştirdi. Atakan Koru ile 2017'de nikah masasına ve 5 yaşında Demir adında oğlu bulunan oyuncu, saçını kestirdi.

Ünlü oyuncu Azra Akın'ın yeni imajı gündem oldu
Hollanda'ya giden Akın, yeni halini Instagram'dan paylaştı.

Ünlü oyuncu Azra Akın'ın yeni imajı gündem oldu
Oyuncu, "Yeni saç modelimi nasıl buldunuz?" diye sordu.

Ünlü oyuncu Azra Akın'ın yeni imajı gündem oldu
Akın, kısa sürede yüzlerce yorum aldı.

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