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Ünlü oyuncu Ayça Bingöl evlilik yıl dönümünü kutladı

Ünlü oyuncu Ayça Bingöl evlilik yıl dönümünü kutladı. İşte haberin detayları...

Ünlü oyuncu Ayça Bingöl evlilik yıl dönümünü kutladı

Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisindeki Cemile karakteriyle hafızalara kazanan Ayça Bingöl, evlilik yıl dönümünü kutladı. Oyuncu, yönetmen eşi Ali Gökmen Altuğ ile evlilik yıl dönümünü kutladı.

 Ünlü oyuncu Ayça Bingöl evlilik yıl dönümünü kutladı

2016 yılında ikizleri Aylin Altuğ ile Leyla Altuğ'u kucağına alan oyuncu, eşiyle evlendiği günün fotoğrafını paylaştı. Bingöl, eşiyle karesini yayınlayıp, "16.06.2001" yazdı. 22 yıldır evli olan çift, hayranlarını şok etti.

Ünlü oyuncu Ayça Bingöl evlilik yıl dönümünü kutladı

Bazı sosyal medya kullanıcıları, "22 yıldır evli olmalarına şaşırdım" yorumunda bulundu.

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