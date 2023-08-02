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Ünlü oyuncu Aybüke Pusat'tan kumsal pozları

Bir süre önce yıllardır birlikte olduğu Furkan Andıç ile aşkını ilan eden Aybüke Pusat'tan kumsal pozları geldi. İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Aybüke Pusat'tan kumsal pozları



 




Ünlü oyuncu Aybüke Pusat, kumsalda pozlar verdi.


Oyuncu, yüzü olduğu Hummel kombiniyle çektirdiği kareleri Instagram'dan paylaştı.


Pusat'ın karelerine beğeni yağdı.

Oyuncu, bir süre önce yıllardır birlikte olduğu Furkan Andıç ile aşkını ilan etmişti.

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