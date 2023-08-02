Ünlü oyuncu Aybüke Pusat'tan kumsal pozları















Ünlü oyuncu Aybüke Pusat, kumsalda pozlar verdi.



Oyuncu, yüzü olduğu Hummel kombiniyle çektirdiği kareleri Instagram'dan paylaştı.



Pusat'ın karelerine beğeni yağdı.

Oyuncu, bir süre önce yıllardır birlikte olduğu Furkan Andıç ile aşkını ilan etmişti.

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