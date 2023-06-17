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Ünlü oyuncu Aslı Samat'ın inanılmaz değişimi! Azmiyle bambaşka biri oldu!

Ünlü oyuncu Aslı Samat, son halini paylaştı. İşte haberin detayları...

Ünlü oyuncu Aslı Samat'ın inanılmaz değişimi! Azmiyle bambaşka biri oldu!

Ünlü oyuncu Aslı Samat, geçtiğimiz senelerde 108 kilo vermişti.

Ünlü oyuncu Aslı Samat'ın inanılmaz değişimi! Azmiyle bambaşka biri oldu!
173 kiloyken radikal bir karar alan 108 kilo veren oyuncu, son halini paylaştı.

Ünlü oyuncu Aslı Samat'ın inanılmaz değişimi! Azmiyle bambaşka biri oldu!
Bikinili karesini yayınlayan Samat, göbeğinceki çatlakları da gösterdi.

Ünlü oyuncu Aslı Samat'ın inanılmaz değişimi! Azmiyle bambaşka biri oldu!
Oyuncu, "Tabii ki göbeğimin iki hâli de gerçek. Lakin duruş çok önemli. Bu fotoğrafla fark ettim ki çatlaklarım kendini aşmış. Dönünce bir çizdireyim kendimi" diye yazdı.

 

 

 

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