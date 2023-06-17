Ünlü oyuncu Aslı Samat'ın inanılmaz değişimi! Azmiyle bambaşka biri oldu!

Ünlü oyuncu Aslı Samat, geçtiğimiz senelerde 108 kilo vermişti.



173 kiloyken radikal bir karar alan 108 kilo veren oyuncu, son halini paylaştı.



Bikinili karesini yayınlayan Samat, göbeğinceki çatlakları da gösterdi.



Oyuncu, "Tabii ki göbeğimin iki hâli de gerçek. Lakin duruş çok önemli. Bu fotoğrafla fark ettim ki çatlaklarım kendini aşmış. Dönünce bir çizdireyim kendimi" diye yazdı.

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