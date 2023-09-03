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Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu sevgilisi Sinan Sicimoğlu ile aşkını Instagram'dan ilan etti

Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu sevgilisi Sinan Sicimoğlu ile aşkını Instagram'dan ilan etti. İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu sevgilisi Sinan Sicimoğlu ile aşkını Instagram'dan ilan etti

Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, bir arkadaşının düğününe katıldı.

Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu sevgilisi Sinan Sicimoğlu ile aşkını Instagram'dan ilan etti

Oyuncu, Sinan Sicimoğlu ile aşkını Instagram'dan ilan etti.

Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu sevgilisi Sinan Sicimoğlu ile aşkını Instagram'dan ilan etti
Çift fotoğraflarını paylaşarak, kalp emojisi koydu.

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