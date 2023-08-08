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Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu komşusuyla görüntülendi

Aslı Bekiroğlu kol kola görüntülendiği arkadaşı için bakın ne dedi? Şok açıklama

Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu komşusuyla görüntülendi

 

Aslı Bekiroğlu, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu komşusuyla görüntülendi

Kol kola görüntülendiği erkek arkadaşı Muratcan Sancak için oyuncu, "Beyefendi mahalleden yakın arkadaşım. Bebek'ten... Komşum" dedi.

Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu komşusuyla görüntülendi

Bekiroğlu, "Komşunuz ne iş yapıyor?" sorusuna, "Hiç bilmiyorum. Mahalleden arkadaşım" yanıtını verdi.

Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu komşusuyla görüntülendi

Çeşme ve Bodrum'da tatil yaptığını belirten oyuncu, "Döndüm artık. Dijital platformda olacak iki diziyle görüşüyorum" dedi.

Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu komşusuyla görüntülendi

Tatil beldelerinin pahalı olduğunu belirten Bekiroğlu, "Çok pahalı olduğu için döndüm. Çeşme ve Bodrum'da bir gece dışarı çıkınca canınız sıkılıyor. 1-2 hafta tatil yaptım" diye konuştu.

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