 Ünlü oyuncu Almila Ada ile iş insanı İhsan Çilsal nişanlandı!

Başarılı oyuncu Almila Ada, iş insanı sevgilisi İhsan Çilsal ile evlilik yolunda ilk adımı attı! Çift, sadece ailelerinin katıldığı özel bir gecede nişanlandı.



Geceye zarif tarzıyla damga vuran Almila Ada, özel tasarım beyaz elbisesiyle adeta göz kamaştırdı.



Bu mutluluğu muhteşem karelerle ölümsüzleştirmek isteyen çift, nişan sonrası rotayı romantizmin başkenti Milano'ya çevirdi. Şehrin tarihi dokusunda gerçekleşen fotoğraf çekimde çift, adeta "aşk"larını yansıttılar.

Mutluluğu yüzünden okunan güzel oyuncu, 6 ay önce Yunanistan tatilinde doğum gününü kutlarken aldığı evlilik teklifine "Evet" demişti.

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