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Ünlü oyuncu Almila Ada ile iş insanı İhsan Çilsal nişanlandı!

Ünlü oyuncu Almila Ada ile iş insanı İhsan Çilsal nişanlandı! İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Almila Ada ile iş insanı İhsan Çilsal nişanlandı!

Başarılı oyuncu Almila Ada, iş insanı sevgilisi İhsan Çilsal ile evlilik yolunda ilk adımı attı! Çift, sadece ailelerinin katıldığı özel bir gecede nişanlandı.

 Ünlü oyuncu Almila Ada ile iş insanı İhsan Çilsal nişanlandı!


Geceye zarif tarzıyla damga vuran Almila Ada, özel tasarım beyaz elbisesiyle adeta göz kamaştırdı.

 Ünlü oyuncu Almila Ada ile iş insanı İhsan Çilsal nişanlandı!


Bu mutluluğu muhteşem karelerle ölümsüzleştirmek isteyen çift, nişan sonrası rotayı romantizmin başkenti Milano'ya çevirdi. Şehrin tarihi dokusunda gerçekleşen fotoğraf çekimde çift, adeta "aşk"larını yansıttılar.

 Ünlü oyuncu Almila Ada ile iş insanı İhsan Çilsal nişanlandı!

Mutluluğu yüzünden okunan güzel oyuncu, 6 ay önce Yunanistan tatilinde doğum gününü kutlarken aldığı evlilik teklifine "Evet" demişti.

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