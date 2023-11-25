Ünlü oyuncu Alina Boz ve Umut Evirgen'den aşk pozu geldi.



2 Aralık'ta evlenecek çift, öpüşürken karesini yayınladı.



İkiliye beğeni yağdı.

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