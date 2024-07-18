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Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu New York sokaklarını maskeli dolaştı!

Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu New York sokaklarını maskeli dolaştı! İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu New York sokaklarını maskeli dolaştı!

'Yalı Çapkını' dizisinin sezon finalinden sonra Afra Saraçoğlu, tatile devam ediyor.

Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu New York sokaklarını maskeli dolaştı!
Oyuncunun yeni durağı New York oldu.

Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu New York sokaklarını maskeli dolaştı!
Saraçoğlu, sokakları maskeyle dolaştı.

Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu New York sokaklarını maskeli dolaştı!
Oyuncu o anları, "Daha fazla uyuma" notuyla paylaştı.

Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu New York sokaklarını maskeli dolaştı!
Saraçoğlu'na beğeni yağdı.

 

 

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