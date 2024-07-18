Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu New York sokaklarını maskeli dolaştı!

'Yalı Çapkını' dizisinin sezon finalinden sonra Afra Saraçoğlu, tatile devam ediyor.



Oyuncunun yeni durağı New York oldu.



Saraçoğlu, sokakları maskeyle dolaştı.



Oyuncu o anları, "Daha fazla uyuma" notuyla paylaştı.



Saraçoğlu'na beğeni yağdı.

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