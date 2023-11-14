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Ünlü model Yağmur Ayaz ‘Karadağlı’ oluyor

Ünlü model Yağmur Ayaz, kariyerinde yeni bir döneme adım atıyor. Son dönemin en gözde modelleri arasında gösterilen Ayaz,  hem moda dünyasında hem de akademik kariyerinde yeni bir sayfa açıyor.

Ünlü model Yağmur Ayaz ‘Karadağlı’ oluyor

Karadağ'ın güzelliklerine hayran kalan model, Karadağ’dan oturum aldı. Önümüzdeki hafta İzmir Wedding Show'da tam 20 defilede boy gösterecek olan güzel model,  yılın yarısını Karadağ’da geçireceğini açıkladı.

Ünlü model Yağmur Ayaz ‘Karadağlı’ oluyor

Defile maratonunun ardından uzun bir yurtdışı turuna çıkma kararı aldığını belirten Ayaz,  işlerini tamamen bırakmayacağını ancak azaltarak devam edeceğini açıkladı. Başarılı model,  "Çok yoğun çalışıyorum ve aynı zamanda doktora yapıyorum. Bu benim için çok yorucu oluyor. Modelliği tamamen bırakmıyorum, ancak tempoyu biraz düşürüyorum. Bu süreçte işlerden daha çok doktorama odaklanmayı hedefliyorum" diye konuştu. 

 

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