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Ünlü model Şevval Şahin'in tatil kombini dikkat çekti!

Ünlü model Şevval Şahin'in şezlong tarzı dikkat çekti! İşte detaylar...

Ünlü model Şevval Şahin'in tatil kombini dikkat çekti!

Şevval Şahin, tatile devam ediyor.

 Ünlü model Şevval Şahin'in tatil kombini dikkat çekti!

Model, tatilde bot giydi. Şahin, o anları Instagram'dan paylaştı.

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