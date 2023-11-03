 Ünlü model Şevval Şahin'in pozları olay yarattı

Şevval Şahin, Murat Kazancıoğlu'ndan ayrılmıştı.

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık konuşulan modelin yeni pozları olay yarattı.



Şahin'in sırt dekolteli pozu beğeni topladı.

Modele yorum yağdı.

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