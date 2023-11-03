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Ünlü model Şevval Şahin'in pozları olay yarattı

Ünlü model Şevval Şahin'in pozları olay yarattı. İşte detaylar...

Ünlü model Şevval Şahin'in pozları olay yarattı

Şevval Şahin, Murat Kazancıoğlu'ndan ayrılmıştı.

 Ünlü model Şevval Şahin'in pozları olay yarattı

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık konuşulan modelin yeni pozları olay yarattı.

Ünlü model Şevval Şahin'in pozları olay yarattı
Şahin'in sırt dekolteli pozu beğeni topladı.

 Ünlü model Şevval Şahin'in pozları olay yarattı

Modele yorum yağdı.

Ünlü model Şevval Şahin'in pozları olay yarattı

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