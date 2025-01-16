 Ünlü model Şevval Şahin'in Phuket pozları!

Ünlü model Şevval Şahin, Phuket pozları devam ediyor.



Model, bikinili karelerini yayınladı.

Şahin'in güneş yanığı dikkat çekti.



Model, "Istakoz sev. Oh olsun hayat çok güzel" dedi.



Şahin'e takipçilerinden beğeni yağdı.

Model, tatile sevgilisi Burak Ateş ile gitti.

Şahin'in 'B' isimli kolyesi olması dikkat çekti.

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