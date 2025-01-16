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Ünlü model Şevval Şahin'in Phuket pozları!

Ünlü model Şevval Şahin'in Phuket pozları! İşte detaylar...

Ünlü model Şevval Şahin'in Phuket pozları!

Ünlü model Şevval Şahin, Phuket pozları devam ediyor.

Ünlü model Şevval Şahin'in Phuket pozları!
Model, bikinili karelerini yayınladı.

 Ünlü model Şevval Şahin'in Phuket pozları!

Şahin'in güneş yanığı dikkat çekti.

Ünlü model Şevval Şahin'in Phuket pozları!
Model, "Istakoz sev. Oh olsun hayat çok güzel" dedi.

Ünlü model Şevval Şahin'in Phuket pozları!
Şahin'e takipçilerinden beğeni yağdı.

Ünlü model Şevval Şahin'in Phuket pozları!

Model, tatile sevgilisi Burak Ateş ile gitti. 

Ünlü model Şevval Şahin'in Phuket pozları!

Şahin'in 'B' isimli kolyesi olması dikkat çekti. 

Ünlü model Şevval Şahin'in Phuket pozları!

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