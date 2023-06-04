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Ünlü model Şevval Şahin'in bikinili pozları olay yarattı

Ünlü model Şevval Şahin, yaz sezonunu Bodrum'da açtı. İşte detaylar...

Ünlü model Şevval Şahin'in bikinili pozları olay yarattı

Ünlü model Şevval Şahin, yaz sezonunu açtı.

Ünlü model Şevval Şahin'in bikinili pozları olay yarattı
Model, siyah bikinisiyle çektirdiği kareleri Instagram'dan paylaştı.

Ünlü model Şevval Şahin'in bikinili pozları olay yarattı

Şahin'e kısa sürede binlerce beğeni geldi.

Ünlü model Şevval Şahin'in bikinili pozları olay yarattı
Model, sosyal medyayı aktif kullanıyor.

Ünlü model Şevval Şahin'in bikinili pozları olay yarattı

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