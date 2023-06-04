Ünlü model Şevval Şahin'in bikinili pozları olay yarattı

Ünlü model Şevval Şahin, yaz sezonunu açtı.



Model, siyah bikinisiyle çektirdiği kareleri Instagram'dan paylaştı.

Şahin'e kısa sürede binlerce beğeni geldi.



Model, sosyal medyayı aktif kullanıyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.