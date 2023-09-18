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Ünlü model Şevval Şahin'den tenis pozu

Ünlü model Şevval Şahin'den tenis pozu geldi. İşte detaylar...

Ünlü model Şevval Şahin'den tenis pozu

24'üncü yaşını kutlayan Şevval Şahin, tenise başladı.

Ünlü model Şevval Şahin'den tenis pozu
Ünlü model, tenisten çektirdiği fotoğrafları Instagram'dan paylaştı.

Ünlü model Şevval Şahin'den tenis pozu
Şahin'in kareleri binlerce beğeni aldı.

Ünlü model Şevval Şahin'den tenis pozu
Modele yakın arkadaşı Buse İskenderoğlu da eşlik etti.

Ünlü model Şevval Şahin'den tenis pozu

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