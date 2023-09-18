Ünlü model Şevval Şahin'den tenis pozu

24'üncü yaşını kutlayan Şevval Şahin, tenise başladı.



Ünlü model, tenisten çektirdiği fotoğrafları Instagram'dan paylaştı.



Şahin'in kareleri binlerce beğeni aldı.



Modele yakın arkadaşı Buse İskenderoğlu da eşlik etti.

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