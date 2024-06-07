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Ünlü model Şevval Şahin'den Alaçatı pozları

Ünlü model Şevval Şahin'den Alaçatı pozları... İşte detaylar...

Ünlü model Şevval Şahin'den Alaçatı pozları

Şevval Şahin, Alaçatı'ya gitti.

Ünlü model Şevval Şahin'den Alaçatı pozları
Model, tatil pozlarını paylaştı.

Ünlü model Şevval Şahin'den Alaçatı pozları
Şahin, bikinili karelerini yayınladı.

Ünlü model Şevval Şahin'den Alaçatı pozları
Model, şezlong keyfi yaptı.

Ünlü model Şevval Şahin'den Alaçatı pozları
Şahin'e beğeni yağdı.

Ünlü model Şevval Şahin'den Alaçatı pozları
Model, "Vitamin deniz ve havyar benden lütfen teşekkürler.

Ünlü model Şevval Şahin'den Alaçatı pozları
Sonunda bronzlaştım" dedi.

 

 

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