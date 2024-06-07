Ünlü model Şevval Şahin'den Alaçatı pozları

Şevval Şahin, Alaçatı'ya gitti.



Model, tatil pozlarını paylaştı.



Şahin, bikinili karelerini yayınladı.



Model, şezlong keyfi yaptı.



Şahin'e beğeni yağdı.



Model, "Vitamin deniz ve havyar benden lütfen teşekkürler.



Sonunda bronzlaştım" dedi.

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