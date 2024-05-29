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Ünlü model Pınar Tartan şarkıcı oldu

Ünlü model Pınar Tartan şarkıcı oldu. İşte detaylar...

Ünlü model Pınar Tartan şarkıcı oldu

Model Pınar Tartan, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Ünlü model Pınar Tartan şarkıcı oldu
Projelerinden bahseden model, "Çello piyano olarak single'm çıktı. Küçük yaşlardan beri piyano çalıyorum. Eylül ayında sözlü besteler çıkacak. Bütün parçaların söz-müzik ve düzenlemesi bana ait. En iyi yaptığım şeye yıllar sonra yeniden başlıyorum" dedi.

Ünlü model Pınar Tartan şarkıcı oldu
Tartan, "Modellik devam edecek mi?" sorusuna, "Devam ediyor ama nihai hedefim müzik" yanıtını verdi.

 Ünlü model Pınar Tartan şarkıcı oldu

Yaptığı müziğin çok tercih edilmemesine model, "Modern klasik müzik çok fazla tercih edilmiyor doğru ama hedef kitlesine göre farklılık gösteriyor. Müzik erbablarından aldığım dönüşler mutlu ediyor. Her şey popülerlik kazanmak değil" diye konuştu.

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