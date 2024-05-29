 Ünlü model Pınar Tartan şarkıcı oldu

Model Pınar Tartan, Nişantaşı City's'de görüntülendi.



Projelerinden bahseden model, "Çello piyano olarak single'm çıktı. Küçük yaşlardan beri piyano çalıyorum. Eylül ayında sözlü besteler çıkacak. Bütün parçaların söz-müzik ve düzenlemesi bana ait. En iyi yaptığım şeye yıllar sonra yeniden başlıyorum" dedi.



Tartan, "Modellik devam edecek mi?" sorusuna, "Devam ediyor ama nihai hedefim müzik" yanıtını verdi.

Yaptığı müziğin çok tercih edilmemesine model, "Modern klasik müzik çok fazla tercih edilmiyor doğru ama hedef kitlesine göre farklılık gösteriyor. Müzik erbablarından aldığım dönüşler mutlu ediyor. Her şey popülerlik kazanmak değil" diye konuştu.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.