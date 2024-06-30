Ünlü model Öykü Baştaş'ın sokak tarzı dikkat çekti

Dünyaca ünlü Türk model Öykü Baştaş'ın sokak tarzı dikkat çekti.



New York'ta yaşayan model, sokak tarzlarını yayınladı.

Baştaş'ın transpran kombini dikkat çekti.

Baştaş, birçok markanın gözdesi...

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