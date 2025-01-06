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Ünlü model Haliç'te kürek çekti

Son zamanlarda magazin dünyasından uzak, sade bir yaşam tarzını benimseyen ünlü model Şebnem Schaefer, Bebek’te tur atmak yerine, rotasını Haliç’in huzurlu sularına çevirdi.

Ünlü model Haliç'te kürek çekti

Geçtiğimiz günlerde Tersane İstanbul’dan Haliç’e doğru tek başına kürek çekerken görüntülenen Schaefer, bu tutkusunu şöyle dile getirdi: “Hedefim yarışmalara katılmak!”

Ünlü model Haliç'te kürek çekti

Modern yaşamın temposundan sıyrılarak spora yönelen ünlü model, Haliç’in tarihi dokusuyla çevrili sakin atmosferinde zaman geçirmenin kendisi için bir terapi olduğunu vurguladı. Şebnem Schaefer, kürek sporu sayesinde hem fiziksel hem de zihinsel olarak kendisini çok daha iyi hissettiğini belirtti.

Ünlü model Haliç'te kürek çekti

Görünüşe bakılırsa, Haliç sadece İstanbul’un değil, Şebnem Schaefer’ın da yeni gözdesi!

Ünlü model Haliç'te kürek çekti

 

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