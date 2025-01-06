Ünlü model Haliç'te kürek çekti

Geçtiğimiz günlerde Tersane İstanbul’dan Haliç’e doğru tek başına kürek çekerken görüntülenen Schaefer, bu tutkusunu şöyle dile getirdi: “Hedefim yarışmalara katılmak!”

Modern yaşamın temposundan sıyrılarak spora yönelen ünlü model, Haliç’in tarihi dokusuyla çevrili sakin atmosferinde zaman geçirmenin kendisi için bir terapi olduğunu vurguladı. Şebnem Schaefer, kürek sporu sayesinde hem fiziksel hem de zihinsel olarak kendisini çok daha iyi hissettiğini belirtti.

Görünüşe bakılırsa, Haliç sadece İstanbul’un değil, Şebnem Schaefer’ın da yeni gözdesi!

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