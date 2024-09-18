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Ünlü model Günay Musayeva kendini ödüllendirdi  

Ünlü model Günay Musayeva kendini ödüllendirdi. İşte detaylar...

Ünlü model Günay Musayeva kendini ödüllendirdi  

 

Günay Musayeva, Rus dizisi 'Yakın Mutluluk'un çekimleri sonradı soluğu Meksika’da aldı.

Ünlü model Günay Musayeva kendini ödüllendirdi  
Dört ay boyunca İstanbul’da çekilen yoğun tempo sonrası kendini ödüllendiren oyuncu fit hali ile de beğeni topladı.

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