Ünlü model Günay Musayeva kendini ödüllendirdi  

Günay Musayeva, Rus dizisi 'Yakın Mutluluk'un çekimleri sonradı soluğu Meksika’da aldı.



Dört ay boyunca İstanbul’da çekilen yoğun tempo sonrası kendini ödüllendiren oyuncu fit hali ile de beğeni topladı.

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