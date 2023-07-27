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Ünlü model Günay Musayeva evleneceğini açıkladı

Ünlü model Günay Musayeva evleneceğini açıkladı. İşte haberin detayları...

Ünlü model Günay Musayeva evleneceğini açıkladı

Ünlü model Günay Musayeva, Cihangir sokaklarında görüntülendi.

Ünlü model Günay Musayeva evleneceğini açıkladı

Museyeva'nın mutluluğu yüzünden okunuyordu.

Ünlü model Günay Musayeva evleneceğini açıkladı
Muhabirlerin “Bu mutluluğu neye borçlusunuz?” sorusuna model, “Çünkü yakında evleniyorum. Evlenme teklifi aldım. Mutlaka çekersiniz. İsmi David” diyerek yoluna devam etti.Ünlü model Günay Musayeva evleneceğini açıkladı

 

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