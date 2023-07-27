Ünlü model Günay Musayeva evleneceğini açıkladı

Ünlü model Günay Musayeva, Cihangir sokaklarında görüntülendi.

Museyeva'nın mutluluğu yüzünden okunuyordu.



Muhabirlerin “Bu mutluluğu neye borçlusunuz?” sorusuna model, “Çünkü yakında evleniyorum. Evlenme teklifi aldım. Mutlaka çekersiniz. İsmi David” diyerek yoluna devam etti.

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