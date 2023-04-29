 Ünlü model Elif Aksu oyuncu oluyor

Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Neymar ile oynadığı reklam filmi ile tanınan Türk asıllı süper model Elif Aksu kariyerinde yeni bir yolculuğa başladı.



Yaklaşık üç yıldır önemli oyuncu koçlarından oyunculuk eğitimi alan Aksu, iddialı geliyor.

Türkiye’ye yerleşen Aksu’nun menajeri Müzeyyen Karakan aracılığıyla gelen teklifleri değerlendirdiği öğrenildi.

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