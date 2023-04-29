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Ünlü model Elif Aksu oyuncu oluyor

Türk asıllı süper model Elif Aksu kariyerinde yeni bir yolculuğa başladı ve oyunculuk eğitimi aldı. İşte detaylar...

Ünlü model Elif Aksu oyuncu oluyor

Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Neymar ile oynadığı reklam filmi ile tanınan Türk asıllı süper model Elif Aksu kariyerinde yeni bir yolculuğa başladı.

Ünlü model Elif Aksu oyuncu oluyor
Yaklaşık üç yıldır önemli oyuncu koçlarından oyunculuk eğitimi alan Aksu, iddialı geliyor.

 Ünlü model Elif Aksu oyuncu oluyor

Türkiye’ye yerleşen Aksu’nun menajeri Müzeyyen Karakan aracılığıyla gelen teklifleri değerlendirdiği öğrenildi.

Ünlü model Elif Aksu oyuncu oluyor

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