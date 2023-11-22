 Ünlü model Duygu Çakmak'ın Tayland pozları olay oldu

Duygu Çakmak, Tayland’ın ünlü adası Puket’te modellik yaptı.

2021 Avrupa 3. Güzeli ünlü manken Duygu Çakmak, Tayland’ın ünlü adası Phuket’te Ukraynalı fotoğrafçı Serhii Kudlai‘ye poz verdi.



Uzak Doğu'nun ünlü bikini markası çekimleri için objektif karşısına geçen ünlü manken

o pozları sosyal medya hesabında paylaşarak takipçileri tarafından büyük beğeni topladı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.