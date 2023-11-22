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Ünlü model Duygu Çakmak'ın Tayland pozları olay oldu

Ünlü model Duygu Çakmak'ın Tayland pozları olay oldu. İşte haberin detayları...

Ünlü model Duygu Çakmak'ın Tayland pozları olay oldu

Duygu Çakmak, Tayland’ın ünlü adası Puket’te modellik yaptı.

 Ünlü model Duygu Çakmak'ın Tayland pozları olay oldu

2021 Avrupa 3. Güzeli ünlü manken Duygu Çakmak, Tayland’ın ünlü adası Phuket’te Ukraynalı fotoğrafçı Serhii Kudlai‘ye poz verdi.

Ünlü model Duygu Çakmak'ın Tayland pozları olay oldu
Uzak Doğu'nun ünlü bikini markası çekimleri için objektif karşısına geçen ünlü manken

Ünlü model Duygu Çakmak'ın Tayland pozları olay oldu

o pozları sosyal medya hesabında paylaşarak takipçileri tarafından büyük beğeni topladı.

Ünlü model Duygu Çakmak'ın Tayland pozları olay oldu

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