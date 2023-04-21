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Ünlü model Dilara Korkmaz Bodrum sezonunu erken açtı

Ünlü model Dilara Korkmaz, Bodrum sezonunu Nisan ayının ortasında açtı. Model, mayosuyla çektirdiği fotoğrafı Instagram'dan paylaştı. İşte detaylar...

Ünlü model Dilara Korkmaz Bodrum sezonunu erken açtı

2021 yılında 'Miss Turkey World' tacını takan Dilara Korkmaz, nisan ayının ortasında Bodrum sezonunu açtı.

Ünlü model Dilara Korkmaz Bodrum sezonunu erken açtı
Ünlü model, mayosuyla paylaştığı fotoğrafla beğeni topladı.

Ünlü model Dilara Korkmaz Bodrum sezonunu erken açtı
Dilay Korkmaz'ın kardeşi olan Dilara Korkmaz, sevgilisi Emre Alp Durmaz'dan geçtiğimiz günlerde ayrılmıştı.

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