Ünlü model Dilara Korkmaz Bodrum sezonunu erken açtı

2021 yılında 'Miss Turkey World' tacını takan Dilara Korkmaz, nisan ayının ortasında Bodrum sezonunu açtı.



Ünlü model, mayosuyla paylaştığı fotoğrafla beğeni topladı.



Dilay Korkmaz'ın kardeşi olan Dilara Korkmaz, sevgilisi Emre Alp Durmaz'dan geçtiğimiz günlerde ayrılmıştı.

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