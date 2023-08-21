Ünlü model Didem Soydan'ın fotoğrafları gündem olmaya devam ediyor.

Modelin derin yırtmaç elbisesi olay yarattı.



Soydan'a binlerce beğeni geldi.

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