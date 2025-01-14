 Ünlü model Didem Soydan'dan bikinili pozlar!

Didem Soydan, tatile çıktı.



Model, güneşlendiği kareleri Instagram'dan paylaştı.



Bikinili karelerini yayınlayan Soydan, "Kurt kıştan sıkıldı, ayaz falan uğraşmak istemedi,

tropik bi adaya geldi" diye yazdı.

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