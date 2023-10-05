Ünlü model Buse İskenderoğlu, yeni pozlarını Instagram'dan paylaştı.

Modelin kareleri beğeni topladı.

İskenderoğlu'na binlerce beğeni geldi.

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