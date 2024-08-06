Ünlü modacı Emrullah Köroğlu’nun Fashion Week Cappadocia’daki defilesi göz kamaştırdı

Doğal kumaşlar ve Anadolu'nun zengin kültürel motiflerinden ilham alan koleksiyon, modern kesimlerle birleşerek eşsiz bir estetik sundu. Cappadocia'nın mistik atmosferinden esinlenen renk paleti ve el işçiliği detayları, defileye damgasını vurdu.

Köroğlu'nun sürdürülebilir moda anlayışıyla tasarladığı bu benzersiz koleksiyon, moda severlerden büyük beğeni topladı. Organik pamuk, keten ve ipek gibi doğal kumaşların kullanıldığı parçalar, çevre dostu olmanın yanı sıra zarafetleriyle de göz kamaştırdı. Anadolu'nun geleneksel motifleri, modern kesimlerle harmanlanarak benzersiz bir estetik oluşturdu.





Defilede kullanılan renk paleti, Cappadocia'nın doğal güzelliklerinden esinlenerek toprak tonları, pastel renkler ve doğal taşların renklerini içeriyordu. Bu renkler, defileye sıcak ve huzurlu bir atmosfer kattı. Ayrıca geleneksel el işçiliği teknikleriyle bezenmiş detaylar, her parçaya özgünlük katarken izleyicilere sanatsal bir şölen sundu.

Moda dünyasının önemli isimleri ve ünlülerin de katıldığı defilede, moda eleştirmenleri Emrullah Köroğlu’nun koleksiyonunu “büyüleyici” ve “sanat eseri” olarak nitelendirdi. Fashion Week Cappadocia'nın en çok konuşulan etkinliklerinden biri olan bu defile, uzun süre hafızalardan silinmeyecek.

Emrullah Köroğlu, bir kez daha moda dünyasının en çok konuşulan ismi olmayı başardı. Sürdürülebilir moda konusundaki kararlılığı ve benzersiz tasarımlarıyla, moda severlere ilham vermeye devam ediyor.

Ünlü modacı Köroğlu, özel tasarımını Türkiye Güzeli seçilen ve ülkemizi Çin’de kainat güzelliği yarışmasında temsil edecek olan manken İlayda Zerin’e giydirdi. Özel tasarım ve koleksiyon beğeni ve alkış yağmuru topladı.

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