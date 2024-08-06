  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Ünlü modacı Emrullah Köroğlu’nun Fashion Week Cappadocia’daki defilesi göz kamaştırdı

Cappadocia, Türkiye - Moda dünyasının önde gelen isimlerinden Emrullah Köroğlu, Fashion Week Cappadocia'da sergilediği muhteşem defile ile izleyicileri adeta büyüledi.  

Ünlü modacı Emrullah Köroğlu’nun Fashion Week Cappadocia’daki defilesi göz kamaştırdı

Doğal kumaşlar ve Anadolu'nun zengin kültürel motiflerinden ilham alan koleksiyon, modern kesimlerle birleşerek eşsiz bir estetik sundu. Cappadocia'nın mistik atmosferinden esinlenen renk paleti ve el işçiliği detayları, defileye damgasını vurdu.

Ünlü modacı Emrullah Köroğlu’nun Fashion Week Cappadocia’daki defilesi göz kamaştırdı

Köroğlu'nun sürdürülebilir moda anlayışıyla tasarladığı bu benzersiz koleksiyon, moda severlerden büyük beğeni topladı. Organik pamuk, keten ve ipek gibi doğal kumaşların kullanıldığı parçalar, çevre dostu olmanın yanı sıra zarafetleriyle de göz kamaştırdı. Anadolu'nun geleneksel motifleri, modern kesimlerle harmanlanarak benzersiz bir estetik oluşturdu.

Ünlü modacı Emrullah Köroğlu’nun Fashion Week Cappadocia’daki defilesi göz kamaştırdı

Defilede kullanılan renk paleti, Cappadocia'nın doğal güzelliklerinden esinlenerek toprak tonları, pastel renkler ve doğal taşların renklerini içeriyordu. Bu renkler, defileye sıcak ve huzurlu bir atmosfer kattı. Ayrıca geleneksel el işçiliği teknikleriyle bezenmiş detaylar, her parçaya özgünlük katarken izleyicilere sanatsal bir şölen sundu.

Ünlü modacı Emrullah Köroğlu’nun Fashion Week Cappadocia’daki defilesi göz kamaştırdı

Moda dünyasının önemli isimleri ve ünlülerin de katıldığı defilede, moda eleştirmenleri Emrullah Köroğlu’nun koleksiyonunu “büyüleyici” ve “sanat eseri” olarak nitelendirdi. Fashion Week Cappadocia'nın en çok konuşulan etkinliklerinden biri olan bu defile, uzun süre hafızalardan silinmeyecek.

Ünlü modacı Emrullah Köroğlu’nun Fashion Week Cappadocia’daki defilesi göz kamaştırdı

Emrullah Köroğlu, bir kez daha moda dünyasının en çok konuşulan ismi olmayı başardı. Sürdürülebilir moda konusundaki kararlılığı ve benzersiz tasarımlarıyla, moda severlere ilham vermeye devam ediyor.

Ünlü modacı Emrullah Köroğlu’nun Fashion Week Cappadocia’daki defilesi göz kamaştırdı

Ünlü modacı Köroğlu, özel tasarımını Türkiye Güzeli seçilen ve ülkemizi Çin’de kainat güzelliği yarışmasında temsil edecek olan manken İlayda Zerin’e giydirdi. Özel tasarım ve koleksiyon beğeni ve alkış yağmuru topladı.

Ünlü modacı Emrullah Köroğlu’nun Fashion Week Cappadocia’daki defilesi göz kamaştırdı

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Batuhan Sel, Cem Yılmaz'a gönderdiği mesajı açıkladı
  Magazin

Batuhan Sel, Cem Yılmaz'a gönderdiği mesajı açıkladı

Hadise, erişim engeli getirilen Instagram hakkında açıklama yaptı!
  Magazin

Hadise, erişim engeli getirilen Instagram hakkında açıklama yaptı!

Kıvılcım Ural Bodrum'daki pizza fiyatını görünce yemeden mekanı terk etti!
  Magazin

Kıvılcım Ural Bodrum'daki pizza fiyatını görünce yemeden mekanı terk etti!

Uğur Yücel, Hülya Avşar ve Mehmet Özgür başrolde
  Magazin

Uğur Yücel, Hülya Avşar ve Mehmet Özgür başrolde

Orhan Gencebay'a çifte kutlama!
  Magazin

Orhan Gencebay'a çifte kutlama!

'Gönül Dağı' dizisinin Yeşim’i Sude Zülal Güler, sevgilisi Berk Atan'ı anlattı!
  Magazin

'Gönül Dağı' dizisinin Yeşim’i Sude Zülal Güler, sevgilisi Berk Atan'ı anlattı!