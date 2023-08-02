  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Ünlü modacı Cansu Özlevi'den şok itiraf! Evliliğim boyunca hem aldatıldım hem dayak yedim...

Modacı Cansu Özlevi, işadamı eşi Yosi Özlevi hakkında şok iddialarda bulundu: "Beni defalarca aldatan kocam 5 aydır da en yakın arkadaşım İpek Esmer'le beraber. Evliliğim boyunca hem aldatıldım hem dayak yedim"

Ünlü modacı Cansu Özlevi'den şok itiraf! Evliliğim boyunca hem aldatıldım hem dayak yedim...

Sabah'tan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre; Sosyete dünyası şokta! Modacı Cansu Özlevi, geçtiğimiz aylarda eşi Yosi Özlevi'den şiddet gördüğü iddiasıyla boşanma davası açmıştı. Ancak bir çocukları bulunan ikili, Yosi Özlevi'nin ısrarları sonucu evliliklerine ikinci bir şans vermişti. Ancak eşinin iddiasına göre Yosi Özlevi, bu süreçte eşini aldatmaya devam etti. Daha önce adı Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil ile anılan Özlevi, iddiaya göre bu kez de eşinin en yakın arkadaşıyla ilişki yaşamaya başladı. Cansu Özlevi, evine girip çıkan, birlikte tatil yaptıkları, kızının "Teyze" diye hitap ettiği hostes İpek Esmer'le beraber.

Ünlü modacı Cansu Özlevi'den şok itiraf! Evliliğim boyunca hem aldatıldım hem dayak yedim...
İkilinin 5 aydır yasak aşk yaşadığı öne sürülüyor. Ünlü modacı, olayı bir hafta önce öğrendiğini teknede parti veren Yosi Bey ile İpek Hanım'ın görüntülerini görünce büyük şok yaşadığını söylüyor. Hatta arkadaşını arayıp "Eşimle birlikte partiye katılmışsınız" diye sorduğunu ama elinde görüntüler olmasına rağmen arkadaşının durumu yalanlayarak kendisine yalan söylediğini belirtti. Eşinin daha önce de sürat motoruyla giderken kendisini denize atmaya çalıştığını iddia eden Özlevi, mahkemenin yolunu tuttu. Cansu Özlevi, darp raporlarını, fotoğrafları dava dosyasına eklediğini belirtti.

Ünlü modacı Cansu Özlevi'den şok itiraf! Evliliğim boyunca hem aldatıldım hem dayak yedim...

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Süreyya Yalçın Bodrum'da öyle bir şey yaptı ki! Herkes şok oldu!
  Cemiyet

Süreyya Yalçın Bodrum'da öyle bir şey yaptı ki! Herkes şok oldu!

Hünkar Göksu 'Manitayla Tango' ile geri döndü
  Güncel

Hünkar Göksu 'Manitayla Tango' ile geri döndü

Gökhan Türkmen ikinci kez Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’nde
  Magazin

Gökhan Türkmen ikinci kez Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’nde

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ kaslarıyla gündem oldu
  Magazin

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ kaslarıyla gündem oldu

Kanser tedavisi gören Tanyeli ilk kez konuştu! Konuşulacak itiraflar!
  Gündem

Kanser tedavisi gören Tanyeli ilk kez konuştu! Konuşulacak itiraflar!

Rafet El Roman sevgilisinin yanında 'çapkınlık' sorusuna verdiği cevapla şaşırttı!
  Magazin

Rafet El Roman sevgilisinin yanında 'çapkınlık' sorusuna verdiği cevapla şaşırttı!