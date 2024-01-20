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Ünlü modacı Ayşegül Eraslan'a yurtdışından özel davetler

Güzel ve başarılı moda tasarımcısı Ayşegül Eraslan son günlerde isminden sıkça söz ettirirken aynı zamanda sanatçılara yaptığı özel tasarım kıyafetlerle de oldukça beğeni topluyor. 

Ünlü modacı Ayşegül Eraslan'a yurtdışından özel davetler

Yaptığı işlerin yanı sıra aurası, güzelliği ve aldığı eğitimle de insanların sevgisini kazanan Modacı Eraslan kendisini daha fazla geliştirmek adına sık sık yurtdışı seyahatlerine çıkıyor ve bir sonraki defilesi için hazırlıklar yapıyor. 

Geçtiğimiz yıl Fashion Week Türkiye’ nin Baş tasarımcısı olan Ayşegül Eraslan,  Dünyaca ünlü Milan Fashion Week'ten  aldığı özel davet üzerine İnci konseptli bir defile için kollarını sıvadı. 

Ünlü modacının yaptığı her tasarım özgün ve orijinal olduğu için moda severlerin nefeslerini kesecek bir defile bizleri bekliyor olacak. Türkiye’nin ilerleyen yıllarında , başarılı modacılar arasında emin adımlarla ilerleyeceğini genç güzel ve çalışkan modacı işinde ve kariyerinde daha sağlam ve hızlı adımlarla yükselmek istiyor.

 

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