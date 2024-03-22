Sektörde birçok ünlü oyuncunun ve yönetmenin kariyer yönetimini ve menajerliği yapan, son dönemin başarılı ismi "Gökhan Güneş " eni oyuncu adaylarına önemli uyarılarda bulundu! Yıllardır dizi, sinema ve reklam sektöründe menajerlik yapan deneyimli isim Gökhan Güneş, sektörle ilgili konuştu. Menajerlik mesleğinin inceliklerini anlatan Güneş, son dönemlerde merdivenaltı ajansların türediğine dikkat çekerek, menajer şirketlerinin oyuncudan para talep etmediğini belirtti. Yeni oyuncu adayları için de önemli uyarılarda bulunan Güneş, estetikli oyuncu tartışmalarına da değindi. Çok genç isimlerin estetik yaptırmasının kariyeri için doğru olmadığını belirten Güneş, doğallığın her zaman tercih edildiğini vurguladı. Sizden kayıt adı altında veya dizilerde oynatmak vaadiyle para isteyen şahıs ve kurumlara kesinlikle güvenmeyin!

KAÇIN DOLANDIRILIYORSUNUZ!

Artık merdiven altı ajansların ortaya çıktığına dikkat çeken Güneş, "Oyuncu adayı arkadaşlara sesleniyorum. Biri sizden para istiyorsa, 'sizi dizide oynatacağım, bana şu kadar para vermeniz lazım' diyorsa oradan kaçın, bu bir dolandırıcılıktır. Menajerlikte böyle bir şey yok ! Kendisine sosyal medyadan birçok oyuncu adayının mesaj attığını ve bu şekilde çok fazla yeni oyuncu adayının dolandırıldıklarını söyleyen Güneş , hayalleri olan insanları kandırmak çok kolay . Bu tarz mesajlara kesinlikle inanmayın dedi ! Yine sosyal medya üzerinden de kişilere 'oyuncu olmak ister misiniz?' şeklinde mesajlar atılıyor. Aslında bunun bir gerçekliği yok. Çünkü iyi bir menajerlik şirketi çok nadir birine iş teklif eder. Genelde oyuncu adayları, iyi menajerlik şirketini bulur ve iletişim sağlar. Onun haricinde insanlara DM'den mesaj atıp 'para verin, sizi oyuncu yapalım. Seni başrol yapacağım, seni star yapacağım' laflarına asla inanmasınlar" dedi.

EĞİTİM OLMADAN ; Ben güzelim veya yakışıklıyım dolayısıyla diziye zaten girerim ümidinde olmak çok şanslı biri değilseniz sadece bir HAYAL! -Oyunculukta eğitimin çok önemli olduğunu ve ben güzelim ben yakışıklıyım nasılsa beni seçerler deyip , eğitimden kaçan genç arkadaşlarla çok fazla karşılaştığını söyleyen ; Gökhan Güneş, Oyunculuk ciddi bir meslek dışarıdan bakınca eğlenceli veya cazip gelebilir ama aslında hiçte sanıldığı kadar kolay bir iş değil ! her meslekte olduğu gibi eğitim olmadan altından kalkması veya başarılması neredeyse imkansız dedi.

OYUNCULAR DİJİTALE SICAK BAKIYOR

Rayting'in kadar varsın ! Dijital platformlar hakkında da açıklama yapan Gökhan Güneş, "Bence televizyonda olmak bugün bile hala daha avantajlı . Çünkü günün sonunda reyting dediğimiz durum kişinin kariyeri, yükselişi açısından en önemli unsurlardan biri . Artık çok ünlenmiş ve rayting ihtiyacı olmayan oyuncular, dijital tarafta daha rahat hareket ediyor. Başı-sonu belli dediğimiz bir durum var. Dizinin nerede başlıyor, nerede bitiyor olduğunu bilmek oyuncu için çok konforlu. Birde dizilerde çok uzun saatler var, dijital de ise genelde 40 - 45 dk oluyor bu süre . Tabi oyuncu nasıl bir karakter çıkartacağınıda en baştan bilmesi hazırlanması da çok cezbedici ! O yüzden oyuncular haklı olarak dijitale daha sıcak bakıyor. Ancak ben televizyonun çok daha kıymetli olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

EN İYİ NOHUTA, FASULYEYE ÖDÜL VERİYORLAR

Ödül törenlerinden çok muzdarip olduğunu belirten Güneş, "Oyuncularımıza ödül vermek için bizleri davet ediyorlar. Araştırıyoruz bir bakıyoruz ki , en iyi nohuta, fasulyeye ödül veriliyor. Bu işi kaliteli yapanları ayrı tutuyorum ama bu işin iyice cılkı çıktı. Ben , oyuncularımı bu tip ödül törenlerine asla göndermiyorum ! Çok dikkat edilmesi gerekiyor vezir olucam derken , rezil olunabilicek bir durum var . Estetiksiz ' de star olunabilir ! "Estetikten vazgeçin, oyuncu doğal olmalıdır , "Genç kadın oyuncu adaylarının, estetik tutkusu beni çok üzüyor . Bundan vazgeçmeleri gerekiyor. Çünkü mimik yapmakta ve duyguyu yansıtmakta zorlanıyorlar. Yapım ve yönetmenler bu durumdan hoşlanmıyor. Duygu ekrandan izleyiciye geçmiyor. Tarihte nasıl botoxlu bir kraliçe yoksa tarih dizisinde de tercih edilmiyor aslında çok basit ...

MENAJERLİK, EMLAKÇILIK DEĞİL

" Menajer sadece oyuncuya iş bulan kişi demek değildir. Çünkü bana göre menajerlik bir kişi, işe girdikten sonra başlıyor. Sözleşme aşaması, PR'ı, Sosyal Medya Yönetimi, Muhasebesi ve Hukuk işleri, Setin içinde yaşanılan problemlerin çözülmesi, yapımla olan ilişkinin doğru kurulması, gibi birçok önemli konu var. Bazen birtanesi eksik olsa bile olmuyor. Benim menajerlik anlayışım biraz daha birbirine güvenen iki insanın yol arkadaşlığından geçiyor.

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