Ünlü menajer Stelyo Pipis'ten üzücü haber!

Stelyo Pipis'ten üzücü haber geldi. İddialara göre siroz hastalığına yakalanan Pipis, 6 aydır özel bir hastanede tedavi oluyormuş.

Sanat dünyasını adeta kıskacına alan siroz hastalığına Hakan Taşıyan, Harika Avcı ve Ufuk Özkan'da yakalanmıştı... (YeniGünaydın)

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