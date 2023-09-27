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Ünlü menajer Stelyo Pipis'ten üzücü haber!

Mehmet Ali Erbil'in yanı sıra sanat dünyasından da birçok ismin menajerliğini yapan Stelyo Pipis'ten üzücü haber...

Ünlü menajer Stelyo Pipis'ten üzücü haber!

Stelyo Pipis'ten üzücü haber geldi. İddialara göre siroz hastalığına yakalanan Pipis, 6 aydır özel bir hastanede tedavi oluyormuş.

Ünlü menajer Stelyo Pipis'ten üzücü haber!

Sanat dünyasını adeta kıskacına alan siroz hastalığına Hakan Taşıyan, Harika Avcı ve Ufuk Özkan'da yakalanmıştı... (YeniGünaydın)

Ünlü menajer Stelyo Pipis'ten üzücü haber!

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