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Ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil yeni filmi için imaj değiştirdi  

Ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil yeni filmi için imaj değiştirdi. İşte detaylar...

Ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil yeni filmi için imaj değiştirdi  

Ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil, Film Fırıldak projesi için imaj değiştirdi. Komedyen, sahneleri çekmeden önce saçını siyaha boyadı.

Ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil yeni filmi için imaj değiştirdi  

66 yaşındaki Erbil, yeni imajını Instagram'dan paylaştı.

Ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil yeni filmi için imaj değiştirdi  

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