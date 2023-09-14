Ünlü kalp sağlığı uzmanları kalp cerrahisinde ileri teknolojileri paylaşacak

Bu yılki toplantıda 3 canlı ameliyat planlanıyor. Bu kapsamda 2 hastaya total endoskopik koroner bypass ve 1 hastaya total endoskopik aort kapak değişimi yapılacak. Bu sayede katılımcılar canlı ameliyathane bağlantısıyla katkı ve sorularını iletebilecekler.

Memorial Sağlık Grubu, kalp ve damar cerrahisi konusunda önemli uzmanları CARDIAC MEMORIAL’23 sempozyumunda tekrar bir araya getiriyor. 16 Eylül 2023 tarihinde The Ankara Hotel’de gerçekleştirilecek olan “Minimal İnvaziv ve Robotik Kalp Cerrahisi’nde İleri Teknikler” sempozyumu bu yıl da yurtdışı ve yurtiçinden deneyimli uzmanları buluşturacak.

Memorial Ankara Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü’nden Prof. Dr. Serkan Durdu ve Prof. Dr. Mehmet Çakıcı’nın katkılarıyla düzenlenen organizasyonda, kalp cerrahisinde minimal invaziv yöntemler ile ilgili modern uygulamalar ve yenilikler paylaşılacak. Sempozyumun açılış konuşmasını ise dünyaca ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. Bingür Sönmez yapacak.

Sempozyumda Aort kapak ve Mitral kapak hastalıkları, Minimal invaziv cerrahi, robotik kalp cerrahisi ve Koroner bypass cerrahileri ele alınacak. Cerrahinin ulaştığı en ileri seviye olarak nitelenen robotik kalp cerrahisindeki önemli gelişmeler aktarılacak ve yenilikler paylaşılacak.

Sempozyumun Minimal invaziv cerrahiye başlamak isteyen genç kalp-damar cerrahları için de yol gösterici olması hedefleniyor.

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