Ünlü kadınlar şiddete karşı yeniden ‘kanatlandılar’

Serginin Memorial Bahçelievler’de gerçekleştirilen lansmanına, Eski Türkiye ve Avrupa Güzeli Banu Sağnak, ünlü oyuncular Selen Soyder ve Merve Boluğur, Darüşşafaka Basketbol Takımı’nın oyuncuları ile yönetim kadrosu katıldı.

Memorial Sağlık Grubu’nun katkıları, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’nun (UNFPA) desteğiyle daha önce hayata geçirilen ve Türkiye’nin ünlü kadınlarını bir araya getiren projenin sergisi, Memorial’ın şiddet gören kadınlara psikolojik destek projesinin bir parçası olarak bu yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel, gün ışığına çıktı.

Lansmanda konuşan Memorial Sağlık Grubu CEO'su Bora Uludüz, sanata çok önem verdiklerini vurgulayarak “Bugün sanatla kadın bir araya geldi. Kadının gücünü gösteren kanat simgesiyle birleşen bu projeyi 8 Mart nedeniyle tekrar hayata geçirdik. Kadınların gücüne ve önemine dikkat çekmek istiyoruz. Herkese örnek olmasını diliyoruz. Kadınların daha fazla değer gördüğü, yere sağlam bastığı bir dünya ümidiyle bu çalışmaya destek veriyoruz” dedi.

Eski Türkiye ve Avrupa güzeli Ressam Banu Sağnak da “Dünyada artık üretkenlik, doğurganlık baş aşağı döndü. Kadının yeri bu anlamda çok önemlidir. Çünkü kadın demek üretmek demektir. Böyle sosyal sorumluluk projelerini hastanelerin desteklemesini çok önemsiyorum. Dünya daha iyi bir hal almıyor, yüreğe sevgi almak lazım. Projede birbirinden değerli isimler yer alıyor. Ben de sonuna kadar destekliyorum. Çok güçlü kadınlarımız var, hepsine güveniyorum. Türkiye’yi hatta dünyayı kadınlar bir araya getirecek” diye konuştu.

Oyuncu Merve Boluğur da “Böyle bir proje hayata geçirildiği için çok mutluyum. Kadına karşı şiddet ne yazık ki dünyanın sorunu… Bunun önüne geçebilmek adına bugün burada bulunmak benim için gurur vericidir. Şiddete tepki göstermek adına ve bunun için farkındalık oluşturmak adına hayata geçirilen projeleri desteklemek, yapılan tüm çalışmaların daha da artması için ön ayak olmayı diliyorum. Misyon olarak ünlülerin bunları yerine getirmesi lazım. Tabii ki erkekler de çok değerli ama kadınların daha nahif olduğunun unutmaması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Projeye destek veren ünlü isimler şöyle:

“Ayça Bingöl, Arzu Yanardağ, Akasya Aslıtürkmen, Belcim Bilgin, Beren Saat, Büşra Pekin, Cansu, Demet Tuncer, Deniz Türkali, Derya Alabora, Ece Vahapoğlu, Feride Çetin, Görkem Yeltan, Günce Koral, Hale Caneroğlu, Hale Soygazi, Jehan Barbur, Jülide Kural, Melike Güner, Meltem Cumbul, Nihal Yalçın, Ömür Gedik, Rojda Demirer, Seda Akman, Sibel Tüzün, Sinem Kobal, Songül Öden, Şenay Gürler, Yeşim Salkım, Yonca Lodi ve Zeynep Beşerler.”

‘Kanatlandılar’ sergisi, ünlü kadınların sessizce dile getirdiği ‘şiddet karşıtı’ mesajlarını tüm Türkiye’ye aktarmayı hedefliyor.

Sergi 10 Nisan’a kadar Memorial Bahçelievler Hastanesi’nde ziyaret edilebilir.

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