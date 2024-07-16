 Ünlü isimlerin Kazdağları çıkarması

Kayra Şenocak ve eşi Ayşe Şenocak, Aslıhan Kapanşahin, Yağmur Ün, Sezin Bozacı, Emine Ün ve kızı Duru Kınay, Ferit Ömeroğlu, Psikolog Cihan Çelik, Asena Keskinci, Cemre Melis Çınar,

(Öykü Cengiz - Birsu Demir - Asena Keskinci - Aslıhan Kapanşahin - Yağız Öngen - Atakan Şeniz - Nihan Şeniz)



Bülent Emrah Parlak, Aslı Melisa Uzun, İman Casablanca, Zeynep Alkan, Şebnem Özinal, Canan Hoşgör, Sanem Yeles Akpınar, Emre Aslan, Birsu Demir ile Aynur Aydın,

(Kayra Şenocak)

Ramada Resort Kazdağları'nın ev sahipliğinde Ajans UMB'nin düzenlediği evente katıldı.

(Emine Ün)



Samida Grubu'ndan Yudum, Damla, Tamara Şahin kardeşlerin sahne aldığı gecede illüzyonist İlkay Tercan da şov gösterisi yaptı.

(Adem Aksoy - Cemre Melis Çınar)

Safari turuyla eğlenceli anlar yaşayan sanatçıların birbirlerini sulama görüntüleri sosyal medyada çok konuşuldu.

(Zeynep Alkan)

Ünlü isimler, doyasıya eğlenerek Kazdağları'nın tadını çıkardı.

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