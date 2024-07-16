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Ünlü isimlerin Kazdağları çıkarması

Ünlü isimlerin Kazdağları çıkarması. İşte detaylar...

Ünlü isimlerin Kazdağları çıkarması

Kayra Şenocak ve eşi Ayşe Şenocak, Aslıhan Kapanşahin, Yağmur Ün, Sezin Bozacı, Emine Ün ve kızı Duru Kınay, Ferit Ömeroğlu, Psikolog Cihan Çelik, Asena Keskinci, Cemre Melis Çınar,

Ünlü isimlerin Kazdağları çıkarması

(Öykü Cengiz - Birsu Demir - Asena Keskinci - Aslıhan Kapanşahin - Yağız Öngen - Atakan Şeniz - Nihan Şeniz)


Bülent Emrah Parlak, Aslı Melisa Uzun, İman Casablanca, Zeynep Alkan, Şebnem Özinal, Canan Hoşgör, Sanem Yeles Akpınar, Emre Aslan, Birsu Demir ile Aynur Aydın,

 Ünlü isimlerin Kazdağları çıkarması

(Kayra Şenocak)

Ramada Resort Kazdağları'nın ev sahipliğinde Ajans UMB'nin düzenlediği evente katıldı.

Ünlü isimlerin Kazdağları çıkarması

(Emine Ün)


Samida Grubu'ndan Yudum, Damla, Tamara Şahin kardeşlerin sahne aldığı gecede illüzyonist İlkay Tercan da şov gösterisi yaptı.

 Ünlü isimlerin Kazdağları çıkarması

(Adem Aksoy - Cemre Melis Çınar)

Safari turuyla eğlenceli anlar yaşayan sanatçıların birbirlerini sulama görüntüleri sosyal medyada çok konuşuldu.

Ünlü isimlerin Kazdağları çıkarması

(Zeynep Alkan)

Ünlü isimler, doyasıya eğlenerek Kazdağları'nın tadını çıkardı.

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